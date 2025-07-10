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В Минтруде опровергли сообщения о завозе 1 млн мигрантов из Индии

Минтруд: новости о завозе 1 млн мигрантов из Индии не являются правдой
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Илья Московец/URA.RU/Global Look Press

Сообщения о завозе 1 млн мигрантов из Индии не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

По данным министерства, предельное количество индусов, которых можно привлечь по квоте для работы в России в 2025 году, составляет 71 817 разрешений.

«Рабочая сила из визовых стран, таких как Индия, привлекается в Россию через механизм квотирования. Квоты формируются на год вперед. Объем квот определяется из запросов регионов на основании потребности, которую заявляют работодатели», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что общая квота на привлечение иностранцев к работе в РФ в 2025 году составляет 234,9 тысячи человек, и для Индии эта квота составляет 71 817 человек. Это количество является предельным.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщала, что глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин мог предложить использовать трудовых мигрантов именно из Индии исходя из потребностей рынка труда.

Ранее СК раскрыл данные о совершенных мигрантами в России преступлениях.

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