В Госдуме объяснили, почему России могут потребоваться мигранты из Индии

Глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин мог предложить использовать трудовых мигрантов именно из Индии исходя из потребностей рынка труда, заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С вопросом о том, почему рабочая сила может потребоваться именно из Индии стоит обратиться непосредственно к региональным министерствам труда, потому что заявки на иностранную рабочую силу поступают в правительство от регионов, которые анализируют состояние рынка и потребность в замещении иностранной рабочей силой. Если такая заявка существует, то она должна существовать на основе реальных данных по рынку труда», — заявила депутат.

Потребность в рабочих определенных специальностей также зависит от регионального рынка труда, добавила Бессараб. Она отметила, что в одних регионах нужны работники сельского хозяйства, в других — металлургической промышленности.

«В любом случае Государственная дума предпринимает все необходимые усилия для исключения нелегальной миграции и для усиления ответственности за нарушения, вплоть до 8 лет лишения свободы. Мы также требуем [от приезжающих] знания русского языка и культурных ценностей», — заверила депутат.

9 июля Беседин, ссылаясь на заявление чрезвычайного и полномочного посла Индии в РФ заявил, что Россию ожидает прибытие миллиона трудовых мигрантов из Индии.

Среди регионов, куда направятся иностранные специалисты, указана в том числе Свердловская область. Беседин пояснил, что местные промышленные предприятия планируют увеличивать производство, однако ощущается значительный недостаток квалифицированных работников.

Ранее СК раскрыл данные о совершенных мигрантами в России преступлениях.