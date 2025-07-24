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Пассажирка рассказала о полете на разбившемся в Амурской области Ан-24

Пассажирка Анастасия рассказала о жесткой посадке Ан-24 в Амурской области
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Авиакомпания «Ангара»/VK

Пассажирка по имени Анастасия в беседе с RT рассказала о полете на разбившемся в Амурской области самолете Ан-24, следовавшего по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында.

По словам собеседницы агентства, в Благовещенске, куда она следовала, посадка была жесткой. Кроме того, из всех щелей на борту шел пар, отметила Анастасия.

«На этом самолете летали первый раз. Сразу испугались, еще выйдя из автобуса на посадку: внешний вид самолета уже навел сомнения», — поделилась она.

Ан-24 потерпел крушение в 15 км от Тынды в Амурской области. Незадолго до трагедии воздушное судно перестало выходить на связь. Самолет упал в труднодоступной местности, однако уже известно, что все его пассажиры и экипаж не выжили. Это официально подтвердил СК. На борту было 49 человек, в том числе маленькие дети. Что известно о погибших в авиакатастрофе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее синоптик назвал возможную причину крушения Ан-24.

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