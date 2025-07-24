Стало известно о состоянии женщин, пострадавших во время стрельбы из лука в Петербурге

В Петербурге пострадавшие от стрельбы из лука на заводе находятся в реанимации

Женщины, пострадавшие в инциденте со стрельбой из лука на заводе, до сих пор находятся в больнице. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на мужа одной из женщин.

Обе работницы находятся в тяжелом состоянии. По словам мужчины, их ввели в кому, за жизнь пациенток борются врачи.

По данным местных СМИ, при поступлении состояние одной из женщин оценивалось как тяжелое, вторая была в крайне тяжелом. Сейчас они в реанимации.

Известно, что в день инцидента, за несколько часов до стрельбы, подозреваемый, работающий маляром на заводе, не дождался очереди на выходе и пролез под турникетом. После этого пропуск ему заблокировали.

Позже петербуржец вернулся на работу, но уже с луком и стрелами. В одну попали два снаряда, в другую – три. После произошедшего мужчина скрылся.

Маляра задержали, в его отношении возбудили уголовное дело, в качестве причины следователи указали «личную неприязнь». На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее петербургскому подполковнику выстрелили в лицо за курение на балконе.