На заводе в Петербурге мужчина стрелял по коллеге из лука

В Петербурге мужчину со стрелами задержали за стрельбу по коллеге на заводе

Работница завода в Петербурге попала в больницу после стрельбы на проходной. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Курчатова. По предварительной информации, между женщиной и ее 39-летним коллегой произошла ссора, во время конфликта мужчина выстрелил в нее из лука. В результате пострадавшую госпитализировали.

Самого подозреваемого задержали. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Что именно стало причиной для агрессии, не уточняется.

Как сообщает «112», во время инцидента пострадали две женщины: в одну из них коллега якобы выпустил две стрелы, во вторую – три. Обе находятся в больнице в тяжелом состоянии.

До этого в Петербурге мать и двое ее маленьких дочерей пострадали во время стрельбы на фестивале. У женщины произошел конфликт с другой посетительницей, во время которого последняя схватилась за газовый пистолет.

Пострадавшим оказали всю необходимую помощь. Младшую участницу конфликта привлекли к административной ответственности.

Ранее в Томской области мужчину осудили за стрельбу в подростков на самокатах.