Российские подростки выстрелили в мужчину и залили его из газового баллончика

В Челябинской области подростки выстрелили в мужчину и распылили на него газ

В Челябинской области несовершеннолетние привлекли внимание полиции, применив газовый баллончик и пистолет. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел в доме №9 на улице Ильича в городе Копейске, где, согласно информации в социальных сетях, подростки использовали газовый баллончик и предмет, похожий на пистолет. Хотя официальных заявлений от граждан не поступало, правоохранительные органы начали проверку.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, разыскивают возможных свидетелей и лиц, причастных к инциденту.

Агентство Ura.ru сообщает, что подростки выстрелили из пневматического пистолета в мужчину, а затем распылили на него газовый баллончик. Это произошло после того, как пострадавший пытался выгнать компанию из подъезда.

Ранее мужчина стрелял с балкона в Волгограде и попал в спину 11-летнему школьнику.