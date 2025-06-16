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Депутат из Бурятии каждый месяц отбирал у помощницы две трети зарплаты и поплатился

В Бурятии осудили экс-депутата Народного Хурала, забиравшего деньги у помощницы
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Народный Хурал Республики Бурятия

В Бурятии осудили экс-депутата, который присвоил себе почти миллион рублей с зарплат своей подчиненной, сообщает республиканская прокуратура.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) возбудили против бывшего депутата Народного Хурала республики, когда стало известно, что он на протяжении многих месяцев обманывал свою сотрудницу.

По данным «Информ Полис», речь идет о Викторе Мальцеве, который избирался депутатом Народного Хурала шестого созыва и был членом КПРФ. Принимая на работу новую сотрудницу, он ввел ее в заблуждение относительно размера заработной платы, заявив, что она будет получать лишь 20 тыс. рублей вместо полагающихся 60 тыс.

Таким образом Мальцеву удалось присвоить 902 тыс. рублей. Бывшего депутата приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд взыскал с фигуранта полную компенсацию ущерба.

Ранее чиновник Челябинской области лишился должности из-за брака с депутатом.

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