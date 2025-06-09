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Суд продлил арест фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

Военный суд в Ростове продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Срок содержания под стражей обвиняемых продлен до 8 сентября», — сказал собеседник агентства.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвался грузовой автомобиль. Подрыв, согласно выводам взрывотехников, был произведен дистанционно. Взрыв спровоцировал возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

По делу о теракте обвинения были предъявлены восьми гражданам России, Армении и Украины — Артему Азатьяну, Георгию Азатьяну, Олегу Антипову, Александру Былину, Владимиру Злобе, Дмитрию Тяжелых, Роману Соломко и Артуру Тер-Оганяну.

Ранее в России заочно осудили генерала ВСУ, угрожавшего взорвать Крымский мост.

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