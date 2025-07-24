Энергетики назвали «токсичным» новый механизм создания сетей

Совет производителей энергии (СПЭ) считает, что строительство новых линий электропередачи необходимо осуществлять за счет имеющихся инструментов, в частности тарифного регулирования. Об этом заявил директор ассоциации Дмитрий Вологжанин на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике, передает РБК.

Как заявил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов, в настоящее время идет расчет трех вариантов финансирования нового строительства: обычное тарифное регулирование, которое будет контролироваться как правительством, так и Федеральной антимонопольной службой; дифференциация тарифа для прямых потребителей и сетевых компаний и предложение «Россетей», на которое само ведомство «смотрит достаточно скептически».

Предложение госкомпании состоит в том, чтобы на авансовой основе собирать платежи со всего рынка — как с потребителей, так и с генерирующих компаний.

В СПЭ выразили согласие с позицией министерства по использованию тарифного метода финансирования нового строительства либо перехода на его дифференциацию между потребителями. В Совете пояснили, что указанные варианты соответствуют текущему регулированию. Кроме того, они являются его последовательным развитием, требуя при этом минимальных изменений нормативной базы.

«В любой интерпретации реализации этого механизма мы будем иметь галопирующий рост цен на ОРЭМ (Оптовый рынок электрической энергии и мощности — «Газета.Ru»)», — заявил Вологжанин.

Директор ассоциации пояснил, что в результате могут повыситься риски ухода потребителей оптового рынка на собственную генерацию. В результате ситуация станет «токсичной как для генераторов, так и для сетей с точки зрения прибыли и выручки», заключил Вологжанин.

До этого статс-секретарь, заместитель главы министерства энергетики РФ Дмитрий Исламов рассказал, что в России разрабатывается программа модернизации угольных электростанций. По его словам, отрасль угольной генерации будет модернизироваться с соблюдением баланса между инвестициями и тарифами на электроэнергию и теплоэнергию.

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