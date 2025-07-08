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Ученые открыли новый способ управления электричеством

JACS: найден способ управления электрическим потоком через кремний
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Steven Burrows/Steven Pampel and Cindy Regal

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде открыли способ управления электрическим потоком через кремний, что может привести к созданию более компактных и эффективных устройств. Работа опубликована в журнале Journal of the American Chemical Society (JACS).

Авторы показали, что можно настроить структуру молекул кремния так, чтобы она блокировала или пропускала электрический ток, как это делают наушники с шумоподавлением. Этот эффект можно контролировать, что открывает новые возможности для разработки более эффективных чипов.

«Мы нашли способ управлять движением электронов в кремнии на атомном уровне», — отметил профессор Тим Су, руководитель исследования.

В то время как технологическая индустрия сталкивается с физическими пределами в миниатюризации традиционных кремниевых чипов, методы, основанные на химии, открывают новые возможности. Устойчивость старых подходов, таких как вырезание маленьких схем на кремниевых пластинах или добавление примесей для контроля проводимости, подходит к своему завершению. В отличие от этого, команда Су использовала метод «снизу вверх», создавая молекулы кремния с нуля.

Такой подход дает точный контроль над молекулярной структурой и движением электронов. В отличие от традиционных методов, которые сталкиваются с физическими пределами, новое открытие может привести к созданию квантовых компонентов и термоэлектрических устройств, которые преобразуют тепло в электричество.

Ранее ученые впервые воссоздали процесс рождения планет в лаборатории.

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