В России осудили наемника ВСУ с гражданством Израиля и Швейцарии

СК: воевавшего за ВСУ наемника Дорона заочно осудили на 14 лет колонии

Суд в России заочно осудил наемника Мотолу Ави Дорона, имеющего гражданство Израиля и Швейцарии, за ведение боевых действий против России в составе украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Приговором суда Мотоле заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2022 году Мотола поступил на службу ВСУ по контракту в качестве наемника и участвовал в боях против ВС РФ, а также силовых структур ДНР и ЛНР. Мужчина заочно арестован и объявлен в международный розыск.

2 июля СМИ сообщили, что российские военнослужащие под Сумами, в районе населенного пункта Алексеевка, ликвидировали наемника Вооруженных сил Украины Даниэля Александра Пола Вудс-Риза. По данным журналистов, военный находился на территории Украины с 2022 года, где успел построить семью. Солдат был ликвидирован 29 июня.

Ранее российский военный рассказал о самых подготовленных наемниках в рядах ВСУ.