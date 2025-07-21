В ДНР заочно осудили наемника ВСУ из Испании

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Испании Давида Фернандеса к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Из заявления следует, что в отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ.

По данным следствия, испанец прибыл на Украину весной 2022 года. Он добровольно вступил в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду Сухопутных войск Украины, а после ее реорганизации стал бойцом 59-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В надзорном ведомстве отметили, что Фернандес принимал участие в боевых действиях до апреля текущего года. За это он получил денежное вознаграждение, превышающее 3 млн рублей.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Фернандеса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — добавили в прокуратуре.

16 июля Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил наемника из Парагвая к 24 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, инстанция потребовала конфисковать более 703 тыс. рублей, которые иностранец получил в качестве зарплаты наемника.

Ранее Следственный комитет РФ обвинил двух генералов ВСУ в применении запрещенных средств ведения войны.