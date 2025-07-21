На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР заочно осудили наемника ВСУ из Испании

Суд в ДНР заочно приговорил испанского наемника ВСУ к 14 годам колонии
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Испании Давида Фернандеса к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Из заявления следует, что в отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ.

По данным следствия, испанец прибыл на Украину весной 2022 года. Он добровольно вступил в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду Сухопутных войск Украины, а после ее реорганизации стал бойцом 59-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В надзорном ведомстве отметили, что Фернандес принимал участие в боевых действиях до апреля текущего года. За это он получил денежное вознаграждение, превышающее 3 млн рублей.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Фернандеса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — добавили в прокуратуре.

16 июля Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил наемника из Парагвая к 24 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, инстанция потребовала конфисковать более 703 тыс. рублей, которые иностранец получил в качестве зарплаты наемника.

Ранее Следственный комитет РФ обвинил двух генералов ВСУ в применении запрещенных средств ведения войны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами