Британское посольство выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области

Посольство Британии выразило соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Тынде

Поверенная в делах посольства Великобритании в России Дейни Долакия выразила соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области. Заявление опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

«Я глубоко опечалена произошедшей сегодня авиакатастрофой под Тындой», — написала она.

Поверенная в делах британского посольства выразила соболезнования близким пассажиров и экипажа самолета.

Пассажирский самолет, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в Амурской области при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки обнаружены в 15 км от города.

На борту было 48 человек. По данным СК, выживших нет. По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

На место крушения воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. В настоящий момент сотрудники экстренных служб прорубают просеку в тайге к месту падения Ан-24.

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