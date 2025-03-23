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Москвич получил более двух лет за попытку перепродать украденные шоколадные батончики

Бизнесмена, который купил украденные шоколадные батончики, осудили в Москве
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DarioZg/Shutterstock/FOTODOM

Московский суд отправил в колонию бизнесмена, который купил украденные сладости для перепродажи. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвиняемым в деле о приобретении и сбыте имущества, добытого преступным путем, стал столичный предприниматель, занимающийся куплей-продажей различных товаров. Согласно судебным документам, он купил 20 тонн кондитерских изделий, а именно — батончики Bounty, Twix, Snickers, Mars, а также жевательные конфеты Skittles, по цене ниже закупочной. Впоследствии предприниматель признался, что у него возникли сомнения насчет происхождения товара, но сделка все же состоялась. Закупив сладости, бизнесмен собирался перепродать их, но был задержан.

Потерпевшим оказался гендиректор компании, у которой в 2023 году время транспортировки была похищена крупная партия шоколадных батончиков. На суде обвиняемый заявил, что не подозревал, что покупает украденный товар, но «стал догадываться об этом в момент заключения сделки». Фигуранту назначили два года и четыре месяца лишения свободы, смягчающими обстоятельствами по делу суд признал приобретение подсудимым гуманитарной помощи участникам СВО и детским домам.

Ранее россиянка украла три бутылки водки и отправилась в колонию на 3,5 года.

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