Ученые узнали, когда аллергия может защитить от рака легких

Люди с аллергическим ринитом или экземой могут быть менее подвержены риску развития рака легких. К такому выводу пришли американские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.

Ученые проанализировали данные 10 ранее опубликованных научных работ, охвативших более 3,8 миллиона человек. Команда отдельно рассматривала влияние различных типов аллергических реакций на риск развития рака. Бронхиальную астму заранее исключили из анализа, поскольку ее доказанная связь с повышенным риском рака легких могла бы исказить результаты.

Наличие аллергического ринита оказалось связано со снижением риска развития онкологического заболевания на 26%. У мужчин неожиданным защитным фактором выступила экзема — хроническое воспалительное заболевание кожи. У женщин общая аллергическая предрасположенность ассоциировалась со сниженным риском, однако конкретно ринит статистически значимого эффекта не оказывал.

Ученые предполагают, что подобная защита может быть связана с активацией иммунной системы. Дело в том, что при аллергии в организме активно вырабатывается особый класс антител иммуноглобулин E. Эти молекулы не только реагируют на аллергены, но и помогают уничтожать злокачественные клетки на ранних стадиях.

Однако альтернативная теория предполагает, что хроническая иммунная стимуляция, наоборот, может приводить к мутациям. Авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы глубже понять патофизиологию процесса и использовать полученные знания в профилактике и оценке рисков развития рака легких.

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