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Россиянам раскрыли связь глистов с возникновением аллергии

Врач Артищев: гельминты могут способствовать возникновению аллергии

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Гельминты могут ослабить иммунитет и спровоцировать возникновение аллергии, в том числе аллергической астмы, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев.

Попадая в организм человека, гельминты используют его как источник питания, среду обитания и размножения. Путь проникновения чаще всего фекально-оральный — через грязные руки, немытые овощи и фрукты, воду, а также недостаточно термически обработанное мясо или рыбу.

«Оказавшись внутри, гельминты проходят сложный цикл миграций: некоторые — такие как аскариды — после попадания в кишечник проникают в кровь, достигают печени, сердца, легких, а затем вновь возвращаются в желудочно-кишечный тракт. Этот процесс сопровождается механическим повреждением тканей и воспалением. Но самое опасное — не столько механическое воздействие, сколько хроническое влияние паразитов на иммунную систему и обмен веществ. Они угнетают иммунитет, создавая благоприятные условия для вторичных инфекций, а также могут способствовать аллергическим реакциям, включая бронхиальную астму. Кроме того, многие гельминты выделяют токсины, отравляющие организм и нарушающие работу внутренних органов», — рассказал доктор.

Некоторые виды паразитов особенно опасны из-за своей склонности к инвазии жизненно важных органов, отмечает врач.

«Например, эхинококки образуют кисты в печени, легких, а иногда и в головном мозге. Такие образования требуют хирургического вмешательства, а иногда приводят к летальному исходу. Гельминтозы трудно диагностировать. Симптомы нередко неспецифичны — слабость, утомляемость, головные боли, снижение аппетита, боли в животе, нестабильный стул. Диагностика требует системного подхода: многократных микроскопических исследований, серологических тестов, в некоторых случаях — ПЦР или УЗИ. Именно поэтому профилактика — единственный по-настоящему надежный метод борьбы с гельминтами. Она включает не только личную гигиену, но и контроль за источниками заражения: исключение употребления сырой или слабообработанной рыбы и мяса, особенно дичи и речной рыбы, регулярную дегельминтизацию животных, санитарную обработку поверхностей, игрушек и предметов, с которыми контактируют дети», — заключил врач.

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