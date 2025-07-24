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Муж погибшей при крушении Ан-24 бортпроводницы в прошлом пережил авиакатастрофу

Mash: супруг погибшей бортпроводницы Ан-24 пережил авиакатастрофу в 2011 году
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Telegram-канал «Mash»

Супруг погибшей в авиакатастрофе в Амурской области бортпроводницы Ан-24 Анастасии Бессмертной пережил крушение в 2011 году. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, самолет Ан-24 авиакомпании «Ираэро», выполнявший рейс ИркутскЧитаБлаговещенскХабаровск, потерпел крушение в августе 2011 года. При заходе на посадку в благовещенском аэропорту Игнатьево экипаж допустил уклон вправо и преждевременно снизился. В результате воздушное судно столкнулось с деревьями и упало в лесу.

Жизни находившимся на борту людям спас 29-летний бортмеханик Виталий Бессмертный. По команде командира воздушного судна он повернул лопасти. Это помогло выжить 36 пассажирам и пяти членам экипажа. Травмы получили только 12 человек.

По данным Mash, Виталий Бессмертный в прошлом налетал 1036 часов, 465 из них — на Ан-24. Его жена Анастасия работала бортпроводницей с 2007 года. Они познакомились на работе и воспитывали двух дочерей.

24 июля губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в регионе объявлен трехдневный траур. Он добавил, что, по предварительный данным, в этой авиакатастрофе никто не выжил. Орлов выразил соболезнования родным и близким людей, которые находились на борту разбившегося самолета.

Ранее стало известно о женщине, которая чудом не попала на борт разбившегося Ан-24.

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