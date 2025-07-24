В Госдуме предупредили Украину, что ответ на удар по Сочи будет неотвратимым

Украина напрашивается на удар ракетой «Орешник». Таким мнением поделился NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя массированную атаку дронов ВСУ на Сочи.

Он отметил, что в курортном городе нет воинских формирований, поэтому удар по нему можно считать террористической акцией. Депутат пообещал, что ответ со стороны России «будет неотвратимым».

«Наказание будет неотвратимо, страшно, пусть ждут в любой точке Украины. Видимо, они все-таки напрашиваются или решили таким образом проверить, есть ли у нас «Орешник», — сказал Колесник.

По словам депутата, ВСУ нанесли удар по мирным жителям и туристам, которые приехали в Сочи отдыхать. Он заявил, что российские спецслужбы и Военно-следственный комитет выяснят всю цепочку причастных к этой атаке и накажут виновных.

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за все время. По данным Минобороны, средства ПВО сбили 21 дрон ВСУ. Один из них попал по нефтебазе на федеральной территории «Сириус». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно остановилась работа аэропорта.

Ранее Захарова заявила о преднамеренной атаке ВСУ на гражданских в Сочи.