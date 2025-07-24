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В Госдуме предупредили Украину, что ответ на удар по Сочи будет неотвратимым

Депутат Колесник: атакой на Сочи Украина напрашивается на удар «Орешником»
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Украина напрашивается на удар ракетой «Орешник». Таким мнением поделился NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя массированную атаку дронов ВСУ на Сочи.

Он отметил, что в курортном городе нет воинских формирований, поэтому удар по нему можно считать террористической акцией. Депутат пообещал, что ответ со стороны России «будет неотвратимым».

«Наказание будет неотвратимо, страшно, пусть ждут в любой точке Украины. Видимо, они все-таки напрашиваются или решили таким образом проверить, есть ли у нас «Орешник», — сказал Колесник.

По словам депутата, ВСУ нанесли удар по мирным жителям и туристам, которые приехали в Сочи отдыхать. Он заявил, что российские спецслужбы и Военно-следственный комитет выяснят всю цепочку причастных к этой атаке и накажут виновных.

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за все время. По данным Минобороны, средства ПВО сбили 21 дрон ВСУ. Один из них попал по нефтебазе на федеральной территории «Сириус». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно остановилась работа аэропорта.

Ранее Захарова заявила о преднамеренной атаке ВСУ на гражданских в Сочи.

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