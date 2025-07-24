Ульяновец годами насиловал падчерицу и получил срок 18 лет

В Ульяновской области мужчину осудили за надругательство над падчерицей

Суд вынес приговор жителю Ульяновской области, который совершал преступления сексуального характера в отношении падчерицы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Ребенок подвергался насилию в период с 2021 по февраль 2025 года. 44-летний мужчина неоднократно совершал надругательства над своей падчерицей. В процессе он снимал ребенка на телефон.

«Фотографии девочки злоумышленник в последующем пытался продать через мессенджер в сети Интернет», – сообщается в публикации.

Когда о ситуации стало известно, в отношении мужчины возбудили уголовное дело, фигуранта отправили под арест.

Суд приговорил отчима пострадавшей к 18 годам лишения свободы. В заведении какого типа он будет отбывать наказание, не уточняется.

До этого в Петербурге полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы. Он надругался над пострадавшей в лесополосе и пытался покинуть регион.

Ранее дети мигрантов надругались над девочкой в Калужской области.