Дети мигрантов надругались над девочкой в Калужской области

В Калужской области дети иностранцев в возрасте девяти и 11 лет надругались над девочкой. Об этом сообщает губернатор региона Владислав Шапша со ссылкой на правоохранительные органы.

Предварительно, два мальчика, чьи родители находились в регионе с нарушением миграционного законодательства, совершили противоправные действия в отношении девочки из Боровского района. В настоящее время подозреваемые помещены в специализированный центр содержания, а их родители задержаны за нарушение миграционного законодательства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Губернатор Шапша поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование, включая установление лиц, способствовавших незаконному пребыванию семьи мигрантов в области.

Ранее юный петербуржец попытался изнасиловать 59-летнюю женщину и надругался над девушкой.