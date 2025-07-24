В Волгограде арестовали автора скандального Telegram-канала

В Волгограде суд арестовал автора Telegram-канала по делу о вымогательстве

Центральный районный суд Волгограда отправил в СИЗО автора одного из Telegram-каналов Михаила С., которого подозревают в вымогательстве. Об этом в своем Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

«Постановлением <...> подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок по 18 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.

Как сообщали СМИ, речь может идти о журналисте и политологе Михаиле Серенко, бывшем депутате Волгоградской думы. Предполагается, что он вел закрытый Telegram-канал «Остров свободы».

Следствие считает, что в 2024 году мужчина шантажировал жителя Волгограда «порочащими сведениями», требуя у него 300 тысяч рублей. Впоследствии он стал публиковать новые посты и стал просить уже 350 тысяч.

Кроме того, задержанный, по версии СК, размещал сообщения, оправдывающие действия нацистов и отрицающие факты, установленные Международным военным трибуналом.

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