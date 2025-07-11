В Татарстане задержали сотрудника завода за кражу взрывчатого вещества

В Татарстане задержали сотрудника Казанского порохового завода по попытку кражи трубчатого пороха. Об этом сообщает издание «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по республике.

По данным следствия, сотрудник ввиду своих рабочих обязанностей имел доступ к взрывчатым веществам. Он решил похитить трубчатый порох.

Этот вид пороха используют для производства артиллерийских снарядов. Трубчатый порох относится к классу метательных взрывчатых веществ.

Отмечается, что оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. В связи с произошедшим следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ст. 226 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). По данной статье обвиняемый может быть приговорен к лишению свободы на 3-7 лет.

В начале июля сотрудники УФСБ по Томской области задержали местного жителя, который фотографировал военные объекты региона и передавал материалы спецслужбам Украины.

Ранее ФСБ показала кадры задержания агентов СБУ, изготавливавших бомбы.