Автора закрытого Telegram-канала задержали за вымогательство и оправдание нацизма

В Волгограде задержали администратора Telegram-канала по делу о вымогательстве и реабилитации нацизма. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следствие считает, что в 2024 году мужчина шантажировал жителя Волгограда «порочащими сведениями», требуя у него 300 тысяч рублей. Впоследствии он стал публиковать новые посты и стал просить уже 350 тысяч.

Кроме того, задержанный, по версии СК, размещал сообщения, оправдывающие действия нацистов и отрицающие факты, установленные Международным военным трибуналом.

В настоящее время мужчина ожидает избрания меры пресечения.

Как пишет V1.ru, речь идет о журналисте и политологе Михаиле Серенко, бывшем депутате Волгоградской думы. Предполагается, что он вел закрытый Telegram-канал «Остров свободы».

В 2023 году Baza сообщала о задержании Серенко по делу ЧВК «Вагнер». При допросе мужчина заявил силовикам, что резко отрицательно относится к «вагнеровцам» и поддерживает только ВС РФ, после чего его отпустили.

Ранее сообщалось о случае в Краснодаре, где компания устроила пикник у памятника жертвам фашизма.