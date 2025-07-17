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Названа самая опасная, внезапно возникающая аллергия

Врач Логина: аллергия на лекарства является особенно опасной
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Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Аллергия на лекарственные препараты является особенно опасной. Об этом в эфире «Радио 1» предупредила иммунолог-аллерголог Надежда Логина. По ее словам, если заболевание возникло в раннем детстве, оно может проявиться и через 50 лет, причем мгновенно, например, в виде анафилактического шока.

«Потому что эту информацию система занесла в свою иммунологическую память, и в организме человека появляются дежурные клетки — лимфоциты. При встрече с конкретным лекарственным препаратом или пищевым продуктом они работают активно, ничего не анализируя», — объяснила специалист.

Она добавила, что лечится аллергия на лекарства аутолимфоцитотерапией.

Аллерголог-иммунолог, педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Подольск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Станислав Палецкий до этого рассказал, может ли пищевая аллергия пройти сама.

По его словам, перспективы выздоровления сильно зависят от типа аллергена и возраста пациента. Чаще всего она проходит у детей раннего возраста.

Ранее россиянам назвали ткани, которые могут вызывать аллергию.

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