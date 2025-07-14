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Россиян предупредили об опасном материале, который может содержаться в подушках

Аллерголог Логина: латекс в подушках опасен для аллергиков
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Латекс, содержащийся в наполнителях для подушек, опасен для аллергиков. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

«Латекс — это достаточно сильный аллерген. Аллергия на него может быть в виде дерматита, экземы кистей рук — особенно часто при выраженной чувствительности кожи», — сказала аллерголог.

Она также предупредила, что аллергия на латекс вкупе с перекрестной пищевой аллергией, например, на авокадо, бананы, томаты, киви и цитрусовые, может спровоцировать системные реакции, вплоть до отека Квинке.

Дизайнер и основательница бренда plus-size одежды Lady Maria Мария Кошкарова до этого говорила, что натуральные ткани часто считаются абсолютно безопасными, но даже они могут вызывать раздражение.

Причина, по ее словам, кроется в технологиях обработки — хлопок и лен могут содержать остатки пестицидов, а шерсть сохраняет природный ланолин, который у некоторых людей вызывает контактный дерматит.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от пылевых клещей в квартире.

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