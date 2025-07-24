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В ХМАО нашли способ избавиться от бездомных животных

Мэр Нягани Ямашев начал пристраивать бродячих животных через соцсети
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Telegram-канал «Иван Ямашев»

Мэр города Нягани Ханты-Мансийского автономного округа Иван Ямашев в своем Telegram-канале сообщил, что начал пристраивать бродячих котов через свои социальные сети.

По его словам, в интернете часто можно увидеть истории о недобросовестном отношении граждан к своим питомцам. Недавно в Нягани было брошено большое кошачье семейство из двух взрослых котов и 10 котят, которые остались на улице. Мэр города отметил, что нашлись неравнодушные люди, которые присматривают за ними, кормят и подыскивают дом.

Ямашев подчеркнул, что безнадзорные животные, не имеющие прививок и не прошедшие стерилизацию, являются общественной проблемой.

«Каждый из нас должен понимать: домашние животные – не игрушки, а живые существа, требующие любви и заботы. Ответственность за их здоровье и безопасность лежит на владельцах», — заявил он.

Глава города добавил, что в случае сомнений в вопросе воспитания и ухода за домашними животными, и вовсе не стоит их заводить. Ямашев подчеркнул, что забота о «четвероногих друзьях» — проявление нашей человечности.

Незадолго до этого депутаты Государственной думы (ГД) подготовили законопроект, который запрещает кормить животных рядом с многоквартирными домами, школами, больницами и спортивными площадками.

Ранее врач объяснила, как люди становятся живодерами.

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