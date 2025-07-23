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Врач объяснила, как люди становятся живодерами

Врач Галич: живодеры часто сами являются жертвами насилия
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Живодеры — это люди с искаженной психикой. Такие проявления поведения являются патологией. Об этом в беседе с РИАМО сообщила кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич. Опасность, по ее словам, заключается в том, что с животных человек может переключиться на людей.

К слову, в мае в Госдуме предложили проводить обязательную психиатрическую экспертизу для людей, которые обвиняются в жестоком обращении с животными. «Известия» выяснили подробности законопроекта и обсудили с психиатром и юристом перспективы его принятия.

«В первую очередь здесь очень сильное искажение уровня агрессии. То есть, по сути, есть психопатия. Человек со своей агрессией не справляется, ему надо куда-то ее направлять. Здесь мы видим то же самое, что часто бывает у маньяков, то есть маниакальное возбуждение», — сказала Галич.

Специалист отметила, что такие люди в детстве сами часто становились жертвами насилия или были его свидетелями. Их эмоции копятся, а затем начинают выплескиваться на более слабых и беззащитных.

Недавно в Новосибирской области мужчина сбросил собаку на железнодорожные пути. Инцидент произошел на станции Болотная под Новосибирском. По словам очевидцев, неизвестный выкинул животное с переходного моста.

Личность живодера вскоре установили, им оказался 41-летний житель города Болотное. Мужчина признался в содеянном и заявил, что расправился с бездомной собакой, которая несколько дней подряд появлялась около его дома. Перед совершением преступления сибиряк выпил.

Ранее в Мариуполе живодер стер маленькую собаку об асфальт и попал на видео.

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