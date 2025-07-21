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Петербургскому подполковнику выстрелили в лицо за курение на балконе

В Петербурге прохожий выстрелил подполковнику в лицо из-за курения на балконе
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге подполковнику выстрелили в лицо из газового пистолета за то, что он курил на балконе. Об этом сообщил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Конфликт произошел на Ланском шоссе минувшей ночью. По данным канала, военнослужащий дымил у себя на балконе, за что получил замечание от прохожего. Не добившись желаемого результата при помощи слов, недовольный мужчина выстрелил в сторону балкона.

Затем подполковник предложил незнакомцу продолжить разговор на лестничной клетке с глазу на глаз. Встретившись с военным в подъезде, прохожий начал угрожать ему лишением звания и расправой. После он стал оскорблять супругу военного, на что тот двинулся в сторону агрессора, однако не успел ничего сделать, так как получил выстрел из газового пистолета прямо в лоб.

Противник курения скрылся в своей квартире. У подполковника диагностированы химический ожог глаз и лица, а на лбу осталась ссадина.

До этого в Петербурге еще одна словесная перепелка закончилась стрельбой. 18-летний курьер привез заказ в квартиру в доме на стыке Красносельского и Таллинского шоссе. Однако у юноши возник конфликт с клиентом, и молодой человек произвел выстрел из травматического пистолета «Пионер» в оппонента.

Пострадавший с огнестрельным ранением лица и шеи, а также термическими ожогами и ушибами был доставлен в больницу — ему оказали медицинскую помощь, а затем отпустили. Курьера, выстрелившего в мужчину, задержали и поместили в камеру. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее подростки в Ижевске выстрелили сигнальным пистолетом в лицо прохожему.

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