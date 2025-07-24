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На Украине сообщили, что египетская саранча дошла до Одессы

«Страна.ua»: египетская саранча дошла до Одессы, Кривого Рога и Днепропетровска
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Нашествие саранчи на юге и востоке Украины дошло до Одессы, а также до Кривого Рога и Днепропетровска. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Огромная египетская саранча из Запорожья добралась уже до Кривого Рога, Днепра и Одессы», — говорится в публикации.

Также «Страна.ua» писала, что египетская саранча расплодилась на территории пересохшего Каховского водохранилища.

До этого «Інсайдер UA» сообщал, что саранча массово напала на Днепропетровскую область Украины. Портал опубликовал кадры, на которых можно увидеть огромное количество насекомых, пролетающих недалеко от многоэтажных домов. Насекомые нанесли ущерб урожаю в Запорожской, Винницкой, а также в Одесской и Херсонской областях.

Египетская саранча получила такое название из-за своего ареала распространения: она встречается на территории большинства стран Европы, в Афро-тропической экозоне, в восточной Палеарктике, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сравнил происходящее с библейским сюжетом в Египте — «Макот Мицраим», которые описывались в Пятикнижии. Это десять бедствий, постигшие египтян за отказ египетского фараона освободить порабощенных сынов Израилевых, которые привели к Исходу евреев из Древнего Египта. Как раз одно из бедствий — нашествие саранчи. Соскин отметил, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за совершенные им во время президентства ошибки.

Ранее ученые предупредили о более обширных нашествиях саранчи из-за изменения климата.

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