Ученые предупредили о более обширных нашествиях саранчи из-за изменения климата

Ученые из Национального университета Сингапура выяснили, что опустошительные нашествия саранчи в ближайшем будущем могут стать более распространенным явлением из-за усиления дождей и ветров, вызванного изменением климата. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Как и тысячи лет назад, саранча остается серьезной угрозой для посевов. Один рой этих прожорливых насекомых может состоять из десятков миллионов особей и занимать площадь до 2,4 тыс. квадратных километров. За сутки саранча уничтожает тысячи акров сельхозугодий, съедая посевы, которых хватило бы для обеспечения пищей 35 тыс. человек.

Исследователи проанализировали базу данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В базе отслеживалось количество вспышек саранчи в 36 странах за 35-летний период с 1985 по 2020 год. Команда объединила эту информацию с метеорологическими данными по таким показателям, как температура, скорость ветра и количество осадков.

Оказалось, что атаки саранчи совпадают с периодами ветров и дождей в пострадавших регионах. Осадки способствуют вылуплению яиц насекомых за счет увлажнения почвы, а потоки воздуха переносят вредителей на большие расстояния.

Ученые смоделировали различные сценарии изменения климата в период с 2065 по 2100 год. Расчеты показали, что при нынешних темпах глобального потепления площадь нашествий саранчи увеличится примерно на 25%, затронув такие регионы, как западная Индия, Иран, Афганистан и Пакистан.

Ранее исследователи предупредили о близости коллапса джунглей Амазонки из-за меняющегося климата.