Саранча напала на украинский регион

Саранча массово напала на Днепропетровскую область Украины. Видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал «Інсайдер UA».

На кадрах можно увидеть огромное количество насекомых, пролетающих недалеко от многоэтажных домов. Издание подчеркивает, что саранча атакует поля в регионе. Также насекомые нанесли ущерб урожаю в Запорожской, Винницкой, Одесской и Херсонской областях.

До этого американские ученые из Техасского университета A&M опровергли теорию, согласно которой саранча обладает «разумом роя» — способностью координировано перемещаться в стаях, насчитывающих миллионы особей.

Специалисты изучили закономерности в передвижении насекомых и выяснили, что эти насекомые движутся не синхронно, а хаотично. Однако рои могут следовать в одном направлении за счет того, что каждая особь реагирует на перемещение соседей и следует за ними.

Исследователи также обнаружили, что наблюдаемая ими пустынная саранча радикально меняет поведение при увеличении плотности популяции. В одиночной фазе существа избегают сородичей, но в стадной — формируют мигрирующие рои, уничтожающие урожаи.

Ранее ученые предупредили, что изменение климата приведет к более масштабным нашествиям саранчи.