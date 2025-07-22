Минтранс РФ создал оперативный штаб после аварии на Городецком гидроузле

Минтранс: для координации работ на Городецком гидроузле на Волге создан оперштаб

Министерство транспорта России создало оперативный штаб для координации работ после аварии, происшедшей на Городецком гидроузле. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В министерстве отметили, что о точных сроках возобновления навигации по Волге в Нижегородской области станет известно после проведения ряда исследовательских работ.

В настоящее время на месте происшествия находится вся необходимая техника, в том числе 17 самосвалов, баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом, с помощью которой будут проводиться работы по демонтажу аварийной конструкции, мешающей проходу судов.

Утром 23 июля к обследованию поврежденного шлюза подключатся водолазы, которые осмотрят подводную часть оголовка.

В ведомстве подчеркнули, что пассажирам круизных судов, которые из-за аварии не смогли пройти шлюз, может быть предложен возраст средств. Тех, кто будут вынуждены сойти на берег, обеспечат транспортом.

22 июля сообщалось, что в результате повреждения Городецкого гидроузла на Волге застряли 42 теплохода.

Ранее после разводки мостов в Санкт-Петербурге столкнулись два судна.