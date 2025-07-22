На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минтранс РФ создал оперативный штаб после аварии на Городецком гидроузле

Минтранс: для координации работ на Городецком гидроузле на Волге создан оперштаб
true
true
true
close
ФКУ «Ространсмодернизация»

Министерство транспорта России создало оперативный штаб для координации работ после аварии, происшедшей на Городецком гидроузле. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В министерстве отметили, что о точных сроках возобновления навигации по Волге в Нижегородской области станет известно после проведения ряда исследовательских работ.

В настоящее время на месте происшествия находится вся необходимая техника, в том числе 17 самосвалов, баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом, с помощью которой будут проводиться работы по демонтажу аварийной конструкции, мешающей проходу судов.

Утром 23 июля к обследованию поврежденного шлюза подключатся водолазы, которые осмотрят подводную часть оголовка.

В ведомстве подчеркнули, что пассажирам круизных судов, которые из-за аварии не смогли пройти шлюз, может быть предложен возраст средств. Тех, кто будут вынуждены сойти на берег, обеспечат транспортом.

22 июля сообщалось, что в результате повреждения Городецкого гидроузла на Волге застряли 42 теплохода.

Ранее после разводки мостов в Санкт-Петербурге столкнулись два судна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами