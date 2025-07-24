Экс-главе российского региона грозит срок за взятку в 84 млн рублей

ТАСС: экс-главе Тамбовской области грозит лишение свободы на срок до 15 лет

Бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову грозит большой срок заключения по делу о крупной взятке. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, экс-чиновника подозревают в получении взятки от бывшего руководителя »Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Предполагается, что Егоров через двух посредников получил 84 млн рублей за помощь с трудоустройством в госорганы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальный срок лишения свободы по этой статье — 15 лет.

Максим Егоров был губернатором Тамбовской области с 20 сентября 2022 года по 4 ноября 2024-го. До этого с 4 октября 2021 года по 20 сентября 2022-го занимал пост врио главы региона.

Его задержали 24 июля. Сейчас он направляется в Москву, где суд изберет ему меру пресечения.

Ранее суд продлил арест на имущество и активы по делу Тимура Иванова.