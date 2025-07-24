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В Москве изберут меру пресечения вице-губернатору Брянской области Симоненко

Суд в Москве готовится избрать меру пресечения вице-губернатору Брянской области
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Мещанский районный суд Москвы начал рассмотрение заявления следователя, касающееся меры пресечения для вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о превышении полномочий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Суд <...> в ближайшее время приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

Симоненко подозревают в превышении своих полномочий при строительстве фортификаций, в результате чего пропали бюджетные деньги и сами сооружения — «зубы дракона» на границе с Украиной. Сумма ущерба превышает 818 млн рублей.

В доме и на работе замглавы региона уже прошли обыски, в них приняли участие сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и ФСБ.

Начальника областного управления капитального строительства Евгения Журу также задержали по подозрению в совершении данного преступления.

Ранее сообщалось, что журналистам Baza грозит до 12 лет по делу о взятках.

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