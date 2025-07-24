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В сгоревшем торговом центре в Ростовской области погибла женщина

МЧС: тело погибшей женщины обнаружили в сгоревшем ТЦ в Новошахтинске
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ГУ МЧС России по Ростовской области

При пожаре в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области погибла женщина. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Сотрудники МЧС России при тушении пожара обнаружили тело погибшей», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что в данный момент продолжаются поиски еще одной сотрудницы ТЦ.

До этого сообщалось о гибели спасателя МЧС при ликвидации пожара в ТЦ в Новошахтинске. Еще один огнеборец получил травмы.

24 июля пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Ростовской области в Telegram-канале сообщила, что в Новошахтинске загорелся торговый центр. Здание расположено на улице Ленина.

Изначально пламя распространилось на площади 30 квадратных метров, но с течением времени площадь пожара увеличилась до 1300 квадратных метров. На место происшествия направили 84 сотрудника экстренных служб и 29 единиц специальной техники. В МЧС РФ уточнили, что на момент пожара посетителей в торговом центре не было.

Ранее на Воробьевых горах в Москве произошел пожар.

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