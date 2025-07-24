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Стало известно, сколько спасателям осталось до места крушения Ан-24 в Приамурье

МЧС: спасателям осталось около 3 км до места крушения Ан-24 в Амурской области
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ГУ МЧС России по Амурской области

Сотрудникам экстренных служб осталось преодолеть около трех километров до места крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным ведомства, воздушное судно разбилось в труднопроходимой гористой местности. Спасатели добираются до места ЧП на технике высокой проходимости и применяют тяжелую инженерную технику на участках пути, где дорога полностью отсутствует.

«В настоящее время группировка преодолевает наиболее сложный участок. До места крушения осталось около трех километров», — подчеркнул источник агентства.

Ан-24,на борту которого находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, потерпел крушение 24 июля. Самолет следовал из Благовещенска в Тынду, но по пути пропал с радаров. Более того, члены экипажа перестали выходить на связь.

На поиски воздушного судна направили более 50 спасателей и 10 единиц техники. Экипаж вертолета Ми-8, принадлежащего МЧС РФ, во время поисков обнаружил горящий фюзеляж Ан-24. Как писал Telegram-канал SHOT, спасателям не удалось совершить посадку на месте происшествия. В связи с этим специалистам приходится добираться до разбившегося самолета по земле.

Предварительно, в результате ЧП никто из находившихся на борту людей не выжил. В оперативных службах рассказали, что в качестве возможной причины произошедшего рассматривается ошибка экипажа при заходе воздушного судна на посадку.

Ранее журналисты выяснили, что потерпевший крушение Ан-24 произвели на Украине.

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Крушение Ан-24 в Тынде
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