На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции в драке соотечественник ударил туриста из РФ ножом, мужчину не спасли

В Турции гражданин РФ пострадал в драке с соотечественниками, его не спасли
true
true
true
close
Shutterstock

В турецкой Аланье турист из России не выжил после драки с двумя соотечественниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство DHA.

У 35-летнего мужчины произошел конфликт с россиянами 21 и 27 лет, что стало причиной – неизвестно. Во время ссоры один из оппонентов напал на путешественника и ударил ножом в спину.

Очевидцы инцидента вызвали сотрудников правоохранительных органов. У мужчины было тяжелое ранение. Турецкие медики оказали ему всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Полицейские просмотрели кадры с камер видеонаблюдения и установили личности подозреваемых, вскоре их задержали. На данный момент проводится расследование.

До этого в Турции автобус с туристами из России попал в аварию в городе Серик. Всего внутри находились 33 путешественника, которые ехали на экскурсию.

На дороге автобус стало заносить, и, чтобы транспортное средство не упало вниз, водитель врезался в дорожные ограждения. Пассажиры не пострадали.

Ранее в Петербурге четырех туристов задержали за танцы у здания ФСБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами