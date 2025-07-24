В Турции в драке соотечественник ударил туриста из РФ ножом, мужчину не спасли

В Турции гражданин РФ пострадал в драке с соотечественниками, его не спасли

В турецкой Аланье турист из России не выжил после драки с двумя соотечественниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство DHA.

У 35-летнего мужчины произошел конфликт с россиянами 21 и 27 лет, что стало причиной – неизвестно. Во время ссоры один из оппонентов напал на путешественника и ударил ножом в спину.

Очевидцы инцидента вызвали сотрудников правоохранительных органов. У мужчины было тяжелое ранение. Турецкие медики оказали ему всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Полицейские просмотрели кадры с камер видеонаблюдения и установили личности подозреваемых, вскоре их задержали. На данный момент проводится расследование.

До этого в Турции автобус с туристами из России попал в аварию в городе Серик. Всего внутри находились 33 путешественника, которые ехали на экскурсию.

На дороге автобус стало заносить, и, чтобы транспортное средство не упало вниз, водитель врезался в дорожные ограждения. Пассажиры не пострадали.

Ранее в Петербурге четырех туристов задержали за танцы у здания ФСБ.