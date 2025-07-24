Врач объяснил, как оказать первую помощь при ожоге от медузы

Людям, которые получили ожог от медузы, важно промыть это место чистой пресной водой, промокнуть его и защитить от солнца. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, пострадавшему следует пить больше воды, а также дать антигистаминные средства. Если состояние ухудшается, важно обратиться к врачу, добавил он.

Врач уточнил, что азовские и черноморские медузы не так ядовиты, как средиземноморские, однако, они могут вызвать дерматит.

«Этот ожог очень напоминает явление, которое называется крапивница. <...> И это продолжается достаточно долго, поскольку кроме самого яда, под кожу попадают такие маленькие иголочки, которые достаточно долго остаются в коже, поэтому вызывают достаточно длинный такой длительный дерматит. В некоторых случаях бывает температура, недомогание, слабость», — пояснил Болибок.

19 июля сообщалось, что в Краснодарском крае прибрежные воды Азовского моря заполонили медузы. Сильнее всего пострадали пляжи поселка Пересыпь, расположенного в 20 км от Темрюка. Эколог Вениамин Голубитченко рассказал, что эти медузы относятся к отряду «корнеротов». По его словам, их скопление вызвал юго-западный ветер, приблизивший медуз к берегу. Он предупредил, что даже одна такая медуза может серьезно ужалить, оставив ожоги.

Ранее врач оценил опасность ожогов от медуз на российских курортах.