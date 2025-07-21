Врач оценил опасность ожогов от медуз на российских курортах

Туристы, которые отдыхают на российских курортах, должны быть осторожными из-за риска столкнуться с медузами и ожогами от них. Об этом kp.ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, наиболее неприятными могут стать укусы крупных медуз с длинными щупальцами, которые водятся, например, в Средиземном море.

«Яд медуз Азовского или Черного моря вызывает у человека «крапивницу», потому что содержит вещества — гистаминолибераторы. Как правило, такие медузы жалят неопасно», — уточнил Болибок.

Врач уточнил, что при получении ожога важно промыть кожу пресной водой и приложить холодный компресс. Обычно неприятные ощущения проходят за 10-20 минут, заключил он.

19 июля сообщалось, что в Краснодарском крае прибрежные воды Азовского моря заполонили медузы. Сильнее всего пострадали пляжи поселка Пересыпь, расположенного в 20 км от Темрюка. Эколог Вениамин Голубитченко рассказал, что эти медузы относятся к отряду «корнеротов». По его словам, их скопление вызвал юго-западный ветер, приблизивший медуз к берегу. Он предупредил, что даже одна такая медуза может серьезно ужалить, оставив ожоги.

Ранее стало известно, что мужчина оказался в реанимации после встречи с медузой.