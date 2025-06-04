Ученые создали новые «часы старения»

Ученые из США и Франции разработали новый биомаркер, позволяющий оценить не хронологический, а функциональный возраст человека — то есть насколько хорошо организм справляется с задачами, важными для здорового старения. Эта система получила название IC Clock. Работа опубликована в журнале Nature Aging.

В отличие от других «часов старения», IC Clock оценивает так называемую внутреннюю жизнеспособность (intrinsic capacity, IC) — совокупность шести функций, необходимых для активной жизни в пожилом возрасте: подвижность, когнитивные способности, психическое здоровье, зрение, слух и питание. Именно такой подход к пониманию старения предложила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а в 2022 году снижение IC было признано отдельным медицинским диагнозом.

Разработка основана на анализе ДНК-метилирования — химических изменений в молекулах ДНК, которые можно обнаружить в крови или слюне. IC Clock уже протестированы на нескольких тысячах человек в рамках французского исследования INSPIRE-T и американского проекта Framingham Heart Study. Новая модель оказалась более точной, чем все предыдущие часы, в предсказании риска смерти, а также связана с лучшими показателями иммунитета, более низким уровнем воспаления и здоровым образом жизни.

«Для пожилых людей важно сохранять функции, а не просто бороться с болезнями. Мы надеемся, что IC Clock поможет врачам ориентироваться именно на качество жизни», — отметил один из авторов, профессор Дэвид Фурман из Института старения Бака.

Инструмент уже будет использован в престижном международном конкурсе XPRIZE Healthspan с призовым фондом $101 миллион. Цель — найти способ вернуть мышечную, когнитивную и иммунную функцию на 10–20 лет назад у людей в возрасте от 50 до 80 лет всего за один год. В этом соревновании команда IC Clock предложит комбинированное вмешательство, включающее кетоновые добавки, тренировки, питание и когнитивную стимуляцию. А IC Clock будет использоваться для отслеживания результатов.

В будущем «часы внутренней жизнеспособности» могут стать масштабируемым, недорогим и универсальным инструментом оценки старения. Исследователи даже разрабатывают версию на основе капли крови, что позволит использовать метод в странах с ограниченными ресурсами.

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