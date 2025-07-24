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Задержание россиян, призывавших к убийствам военных, попало на видео

ФСБ обнародовала видео задержания россиян, призывавших к убийствам военных
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в восьми регионах страны задержала девятерых россиян, призывавших к убийству солдат Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным пресс-службы, злоумышленников задержали на территориях Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей, а также Еврейской автономной области. В ФСБ сообщили, что задержанные размещали на страницах в своих социальных сетях и мессенджерах призывы к убийствам бойцов ВС РФ, сотрудников правопорядка, а также членов их семей.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела по статьям о пропаганде терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности. Злоумышленникам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За эти преступления задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области украинского агента, который за денежное вознаграждение выполнял задания СБУ. У него обнаружили взрывчатые вещества и составные части беспилотника.

Ранее Путин разрешил ФСБ создавать собственные СИЗО.

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