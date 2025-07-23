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Появилось видео задержания агента СБУ

Появилось видео задержания агента СБУ, делавшего тайник в Нижегородской области
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РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания в Нижегородской области агента Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как подозреваемый выходит из черной машины, после чего правоохранители проводят его на допрос.

Также силовики показывают на видео большую коробку, из которой вытаскивают составляющие для беспилотника.

Сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области украинского агента, который за денежное вознаграждение выполнял задания СБУ. У него обнаружили взрывчатые вещества и составные части БПЛА.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт в Краснодарском крае, где гражданин одной из стран Центральной Азии планировал поджечь общежитие завода, а затем уехать к террористам в Афганистан. Террористический акт планировался по заданию международной террористической организации.

Ранее ФСБ пресекла деятельность пособников спецслужб Украины в ДНР и Ярославле.

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