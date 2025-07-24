На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт о новой мере борьбы с мошенниками: «Это удар по подлецам»

Аналитик Мясоедов: блокировка связи мошенников – это серьезный удар по ним
true
true
true
close
Depositphotos

Блокировка средств связи телефонных мошенников – это серьезный удар по преступникам, обманывающим граждан по телефону, считает эксперт по информационной безопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов. Направлены эти меры в первую очередь на предотвращение преступлений, пояснил он в беседе с 360.ru.

На сегодняшний день в России уже утвердили целый комплекс мер против аферистов, включая борьбу с отмыванием денег. Новый закон направлен именно на предотвращение случаев телефонного мошенничества, отметил эксперт.

«Если мошенник уже выявлен, и суд определил, что это преступник, то комплексно включаются меры. Это делается, чтобы подлец не мог жонглировать различными финансовыми инструментами, просто прыгая с одного на другой, если какой-то блокировали», — пояснил аналитик.

Сегодня злоумышленники стараются оперативно выводить украденные средства на счета посредников, а затем – в другое государство. Бороться с этим, по словам специалиста, можно с помощью объединения нескольких мер, включая блокировку всех связанных с мошенником счетов. Это касается и ограничения связи, при котором преступник не сможет продолжать звонить со своего номера и подключать к схемам обмана дропперов. Если не заблокировать связь, то злоумышленник, уже не имеющий возможности пользоваться счетами, просто продолжит искать жертв и требовать с них наличные деньги через посредников, заключил Мясоедов.

До этого в МВД РФ сообщили, что в России завели первое уголовное дело по факту дропперства — передачи банковского счета мошенникам. По данным ведомства, 52-летняя жительница столицы, желая заработать, по указанию неизвестных лиц оформила счет индивидуального предпринимателя в банке, на который позже поступали средства, полученные преступным путём. Общая сумма, прошедшая через счет, превысила один миллион рублей. Все сведения о переводах женщина передавала кураторам через мессенджеры.

Ранее россиянам объяснили смысл введения штрафов за передачу абонентского номера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами