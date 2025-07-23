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Россиянам объяснили смысл введения штрафов за передачу абонентского номера

Адвокат Талызин разъяснил суть закона о штрафах за передачу абонентского номера
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Закон о штрафах за передачу абонентского номера и продажу SIM-карт крайне усилит ответственность граждан за эти действия в преступных целях. В первую очередь это касается мошенников, которым нужны анонимные номера, объяснил RT адвокат МКА «Клишин и партнёры» Денис Талызин.

Юрист поддержал инициативу, отметив, что она полностью оправдана в сегодняшних условиях.

«Действие [законопроекта] направлено на системную борьбу с телефонным мошенничеством и с террористической деятельностью, при совершении которых используются технические средства (телефоны, смартфоны, планшеты и интернет) и требуется анонимное использование абонентского номера», — подчеркнул адвокат.

Особенно важны такие инициативы на фоне того, что россияне ежедневно сталкиваются с тысячами мошеннических звонков, которые при этом чаще всего пользуются номерами и SIM-картами, оформленными на обычных физлиц. Если в этой сфере ужесточат ответственность, то это значительно усложнит жизнь преступникам, убежден специалист. Кроме того, закон заставит задуматься о последствиях тех, кто добровольно сотрудничает с мошенниками, подчеркнул Талызин.

Помимо этого, внесение обсуждаемых поправок позволит наладить контроль миграционных потоков через зарегистрированные абонентские номера, считает юрист.

«Таким образом государство пытается максимально затруднить теневой оборот SIM-карт», — заключил он.

Напомним, 16 июля сообщалось, что комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил включение в Кодекс об административных правонарушениях РФ о наказании за передачу абонентского номера другому лицу. Нарушение будет наказываться штрафом в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Предусмотрены наказания и для индивидуальных предпринимателей и юрилиц, незаконно предоставляющих возможность пользоваться связью не работающим у них лицам: первых грозит штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, вторым – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. При этом отмечается, что безвозмездная кратковременная передача номера другому лицу для его личных целей не будет являться правонарушением.

Ранее стало известно, когда появится возможность самозапрета на выдачу SIM-карт.

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