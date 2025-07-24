В Москве впервые завели дело за передачу банковского счета мошенникам

МВД: в Москве впервые возбудили дело о дропперстве против женщины

В Москве возбуждено первое уголовное дело по факту дропперства — передачи банковского счета мошенникам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи ГУ МВД по городу Москве начали расследование по части 3 статьи 187 УК РФ. По данным ведомства, 52-летняя жительница столицы, пытаясь заработать на погашение долгов, устроилась на подработку через интернет. По указанию неизвестных лиц она оформила счет индивидуального предпринимателя в банке, на который позже поступали средства, полученные преступным путем.

Как выяснилось, общая сумма, прошедшая через счет, превысила один миллион рублей. Все сведения о переводах женщина передавала кураторам через мессенджеры.

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД России задержали подозреваемую. При обыске в ее квартире нашли и изъяли мобильные устройства, банковские и SIM-карты.

Правоохранители продолжают оперативные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства дела и выявить соучастников, заключила Волк.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отмечал, что за три года число преступлений с участием дропперов-подростков выросло в 74 раза. По его словам, дропперство сегодня является слабым местом в противодействии мошенничеству, и Сбер по своей инициативе уже давно занимается работой по возврату средств со счетов дропперов.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус посвятили эпизод шоу дропперству.