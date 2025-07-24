На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти мальчика нашли на дне карьера, его не спасли

В Ленобласти шестиклассник ушел на дно карьера
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Мальчик попал в карьер в Ленинградской области и не смог выбраться из него без помощи со стороны. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Пугоревском карьере. В полицию обратилась женщина и рассказала, что потеряла из виду 13-летнего племянника.

Выяснилось, что школьник оказался в водоеме, поэтому для его поисков вызвали водолазов. Им удалось найти пострадавшего, но спасти его не смогли.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что ребенок учился в шестом классе и является гражданином другого государства, проживал в Янино-2.

До этого в Иркутской области двухлетняя девочка пострадала, оставшись без присмотра. Пока родители занимались своими делами, пострадавшая отправилась к реке и стала плавать. Позже ее обнаружили в водоеме, но спасти не смогли.

Ранее в Карелии нашли двух туристов из группы, потерявшейся во время сплава на байдарках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами