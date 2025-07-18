В Иркутской области девочка ушла на дно реки, когда родители оставили ее без присмотра

В Иркутской области следователи выясняют обстоятельства инцидента с двухлетней девочкой на реке Киренга. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Верхнемартыново. По данным следствия, ребенок остался без присмотра и ушел к воде. Позже пострадавшую нашли в водоеме, но спасти не смогли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

В Следственном комитете напомнили, что не стоит оставлять детей без присмотра и постоянно контролировать то, чем они занимаются.

До этого в США 31-летний мужчина не выжил после попытки спасти ребенка. Заметив, что девочка тонет, американец взял сапборд и помог пострадавшей на него забраться. Однако позже он сам ушел на дно. Спустя несколько часов его нашли, но спасти не смогли.

Ранее мать 10 детей не выжила, спасая ребенка из реки в Мордовии.