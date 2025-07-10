Российские пранкеры Вован и Лексус посвятили эпизод шоу дропперству

Вован и Лексус сделали программу о дропперах и методах защиты от них

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) посвятили новый выпуск «Шоу Вована и Лексуса» дропперам — людям, которых украинские мошенники вовлекают в преступные схемы. В съемках приняли участие директор по антифроду «Билайна» Петр Алферов, блогеры Оксана Трей и Лана Жмудь, а также председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Гости подробно обсудили, как украинские аферисты используют россиян: дропперы предоставляют свои счета, SIM-карты, аккаунты в мессенджерах или выступают курьерами, не всегда понимая, что становятся соучастниками преступления. Особо уязвимыми признали детей, молодых людей и пенсионеров. Дропперами они могут стать по незнанию, купившись на предложение о денежном вознаграждении.

«В частности, школьники сдают аккаунты в аренду на время уроков, мошенники используют их, чтобы обзванивать жертв», — отметил Алферов. По данным «Билайна», только за июнь зафиксировано более 1700 подобных аккаунтов.

Потому гости шоу призвали родителей быть внимательнее по отношению к детям — даже за неосознанное соучастие в мошеннических действиях подростков может ждать уголовное преследование. Также в выпуске назвали самую возрастную жертву мошенников — это 102-летняя пенсионерка, которую украинские аферисты использовали в качестве курьера. Разоблачить преступников помогла блогер Лана Жмудь, внедрившаяся в схему под видом жертвы.

По словам гостей выпуска, преступники также активно используют психологическое давление: угрозы, шантаж, эмоциональное манипулирование. В качестве иллюстрации в выпуске приведена запись откровенного разговора пранкеров с украинским мошенником. Кроме того, участники шоу раскрыли мошеннические схемы украинских преступников, а также дали советы для защиты себя и близких от участия в противозаконной деятельности.

Сергей Боярский призвал россиян проверять на портале «Госуслуги» зарегистрированные на них SIM-карты и ограничить дистанционное кредитование для себя и близких. Работа дроппером — уголовно наказуемое деяние, наказание за которое может составлять до шести лет лишения свободы.