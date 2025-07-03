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Названа самая опасная змея средней полосы России

Врач Костюченко: в средней полосе России наибольшую опасность представляют гадюки

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Lauren Suryanata/Shutterstock/FOTODOM

Самыми опасными для человека змеями в средней полосе России являются гадюки, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры медицины катастроф Пироговского университета Марина Костюченко.

«В средней полосе России наибольшую опасность представляют гадюки, их яд оказывает как местное (отек и некроз тканей в месте укуса), так и общее действие (влияние на сердечно-сосудистую систему, гемостаз, иммунную систему с развитием анафилактического шока). Безусловно, наибольшая часть всех встреч со змеями приходится на удаленные от развитой медицинской инфраструктуры территории, поэтому особую важность приобретает этап первой помощи», — объяснила доктор.

Правила оказания первой помощи при укусах змей достаточно просты, отмечает врач.

«Первое, что нужно сделать, это обеспечить покой пострадавшему и вызвать скорую. Уложите пострадавшего в горизонтальное положение, минимизировав движения для замедления распространение яда. Также важно обеспечить иммобилизацию поврежденной конечности: зафиксировать конечность при помощи повязок или подручных средств в оптимальном физиологическом положении. Оптимальным является наложение асептической повязки, к области повреждения приложить холодный предмет, бутылку воды или криопакет из аптечки; снять стягивающие предметы с конечности для предотвращения сдавления тканей развивающимся быстро отеком», — рассказала доктор.

Также важно много пить после укуса для снижения концентрации токсинов в крови.

«В случае развития анафилактического шока необходимо следить за дыханием и кровообращением, в случае остановки дыхания немедленно начать сердечно-легочную реанимацию и проводить до прибытия скорой помощи. Самостоятельное применение лекарственных препаратов на этапе первой помощи запрещено. Посещая места возможного обитания змей, помните о мерах предосторожности: носите закрытую обувь и плотные брюки, избегайте густых зарослей и высокой травы, не трогайте змей и не пытайтесь их поймать», — заключила доктор.

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