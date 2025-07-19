Гадюка укусила женщину в Подмосковье после того, как та наступила на нее

В Подмосковье женщина наступила на гадюку и получила ядовитый укус в ногу

В Подмосковье гадюка укусила женщину в ногу после того, как та наступила на нее. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел, когда пострадавшая выносила посуду из дома и случайно наступила на змею. Гадюка мгновенно укусила женщину в ногу и скрылась. Вскоре после укуса нога пострадавшей сильно отекла, появилась резкая боль.

Женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Врачи Института Склифосовского оперативно начали необходимую терапию.

В Институте Склифосовского также рассказали, что за последнюю неделю с укусами гадюк госпитализировали еще несколько человек — кто-то не заметил змею, пока полол грядки, а кто-то наступил на рептилию в лесу или задел рукой, собирая ягоды. Отмечается, что яд мгновенно разрушает сосуды и нарушает свертываемость крови, которая попадает в окружающие ткани. Поэтому у пациентов возникают большие гематомы. Яд также может повлиять на функции внутренних органов и вызвать системные нарушения, поэтому в случае укуса гадюки следует незамедлительно обращаться к врачам.

Ранее в Удмуртии спасли мальчика, которого в ноги укусили сразу две гадюки.